Blankeneser Straßenfest 2023

Am morgigen Samstag wird der Blankeneser Ortskern zur großen Partymeile. Eine Bühne und mehr als 70 Stände bieten die Gelegenheit, die vielen Institutionen, Vereine und Geschäfte des Stadtteils kennenzulernen. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie ganz neue Seiten am alten Fischerdörfchen. Die Blankenese Interessengemeinschaft organisiert das Straßenfest und beschreibt es so: „Schnacken, probieren, basteln, informieren, zugucken, spielen, schmausen und am Abend auch noch auf der Bahnhofstraße tanzen … Auf diesem Straßenfest ist für jeden etwas dabei.“

Damit Sie sich nicht verlaufen oder gleich Ihre Lieblingsstände finden, gibt es eine detaillierte Karte, die Sie ein wenig weiter unten finden. Es gibt zahlreiche Stände mit Essen und Getränken. Um 12, 13 und 14 Uhr finden bei Willis Puppentheater Aufführungen statt. Und auf der großen Bühne sind von 11 – 16 Uhr lokale Musikerinnen und Musiker zu sehen. Um 16 Uhr kommt WESTEND JAZZ auf die Bühne. Und um 18 Uhr verführt Dennis Durant mit Swing und Soul zum Tanzen.

In eigener Sache

Natürlich ist auch der Hamburger Klönschnack mit von der Partie. Sie finden uns an Stand 29. Dort finden Sie viele Informationen zu unserem Magazin der Elbvororte. Sie können Fragen und Wünsche loswerden und an einem ganz besonderen Gewinnspiel teilnehmen.

Anreise lieber mit den Öffis

Am morgigen Tag sind Teile der Bahnhofstraße und zahlreiche Parkplätze gesperrt. Sie sollten daher ohne Auto anreisen und lieber auf Bus und Bahn ausweichen.