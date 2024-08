Deutschlandticket jetzt kostenlos für Hamburgs Schülerinnen und Schüler

Das kostenlose Deutschlandticket für Hamburger Schülerinnen und Schüler kann ab sofort online über den Link www.hvv.de/schule-hh bestellt werden. Es gilt ab dem 1. September. Bislang wurde das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler lediglich bezuschusst und kostete somit noch 19 Euro monatlich. Wer jetzt im August das neue Ticket bestellt, zahlt für die verbleibenden Augusttage nur anteilig. Die Kosten werden tagesgenau berechnet. Die Umstellung auf das kostenlose hvv Deutschlandticket erfolgt dann zum 1. September automatisch. Bereits vorhandene Chipkarten bleiben weiterhin gültig. Das Angebot gilt nur für Schülerinnen und Schüler mit Wohnort in Hamburg.

Angebote für Schüler mit Wohnsitz außerhalb Hamburgs

Doch Hamburgs Schulen haben auch Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im näheren Umland. Hierzu teilt der HVV auf Nachfrage mit: „Für die dort lebenden Schüler bieten wir weiterhin verschiedene Zonen-Zeitkarten an, da sie nicht von dem kostenlosen Deutschlandticket für Hamburger Schülerinnen und Schüler profitieren können. Die dortigen Kreise haben teils eigene Vergünstigungsmodelle auch im Kontext des Deutschlandtickets, einige Schülerinnen und Schüler dort nutzen aber nach wie vor die angebotenen Schülertickets und Monatskarten.“ Auf hvv.de kann man sich zu diesen Ticketoptionen informieren.

Freie Fahrt über Hamburg hinaus

Das neue Ticket war an Hamburgs Schulen schon länger im Gespräch. Die Anschaffung wurde dringend empfohlen. Vielerorts wird es bereits für die Kinder in den Ferienbetreuungen zum Einsatz kommen. Besonders attraktiv ist, dass das Ticket auch für den Nah- und Regionalverkehr gilt. Es ist eben ein richtiges Deutschlandticket und damit kann es auch für Ausflüge zu Familie und Freunden außerhalb Hamburgs genutzt werden. Die Schulen profitieren ebenfalls vom neuen Ticket, denn für Schulausflüge fällt der Aufwand der Ticketbeschaffung weitestgehend weg.

Kostenloses hvv Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler bestellen

Die Bestellung ist nur über die hvv-Website möglich. Bei der Bestellung wird ein Kundenkonto angelegt, mit dem alle nötigen Daten selbst verwaltet werden können. Wer keinen Internetzugang nutzen kann, hat in den hvv-Servicestellen die Möglichkeit, das Ticket zu bestellen. Das Ticket wird nur als Chipkarte per Post ausgegeben, Anzeigemöglichkeiten auf dem Smartphone in App oder Wallet gibt es momentan noch nicht, sind aber künftig vorgesehen. Gleich nach der Bestellung geht per Bestätigungsmail ein PDF-Ticket an die Kunden. Dies gilt für die Übergangszeit als Fahrtberechtigung.

Bis zum 16. Geburtstag des Kindes bestellen die Eltern das kostenlose hvv Deutschlandticket. Jugendliche ab 16 Jahren können sich das Ticket mit einem Berechtigungsnachweis der Schule selbst bestellen. Diesen haben die Schulen bereits zum Ende des abgelaufenen Schuljahres ausgehändigt. Allerdings müssen nur diejenigen den Nachweis hochladen, die vom hvv im Laufe des Monats August ein entsprechendes Anschreiben erhalten. Wer neu zugezogen ist oder den Berechtigungsnachweis verloren hat, erhält diesen im jeweiligen Schulbüro.

Zwischen dem 29. und 31. August können Schülerinnen und Schüler mit Wohnort Hamburg ohne Ticket den hvv nutzen. Das Verkehrsunternehmen spricht hier von einem „Kulanzzeitraum“.

Welche Schülerinnen und Schüler sind berechtigt?

Die Zahl der Berechtigten ist in Hamburg enorm groß. Hierüber sagt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Ich freue mich sehr, dass wir zum 1. September über 210.000 Kindern und Jugendlichen in Hamburg ein größeres und attraktiveres Mobilitätsangebot machen können.“ Dazu zählen die Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen, der Höheren Handelsschule, der höheren Technikschule, der Fachoberschule sowie in der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung an den beruflichen Schulen. Außerdem sind alle in Hamburg wohnhaften Kinder ab sechs Jahren, auch wenn sie noch nicht eingeschult sind, berechtigt, das kostenlose hvv Deutschlandticket zu beantragen. Kinder unter 6 Jahren fahren im hvv kostenlos.

Das neue Ticket entlastet Haushalte

Aktuell nutzen bereits etwa 100.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler das vergünstigte hvv Deutschlandticket. Hiervon erhalten rund 18.000 Schülerinnen und Schüler in Kombination mit dem Sozialrabatt heute schon ein kostenloses Ticket. Ksenija Bekeris, Senatorin für Schule und Berufsbildung führt weiter aus: „Von dem kostenlosen Schülerticket profitieren jetzt alle Hamburger Schülerinnen und Schüler. Sie gewinnen dadurch nicht nur während des Schuljahres an Mobilität, sondern können auch in den Schulferien viel besser am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Darüber hinaus werden die Haushaltsbudgets ihrer Familien entlastet.“