Die Traube in Ottensen macht dicht

Wo früher Buchungen möglich waren, steht nun auf der Website: „Es stimmt uns Traurig Euch mitteilen zu müssen, daß wir die Traube zum 15.05.22 schliessen. Wir möchten Euch für die langjährige Treue und die vielen schönen Erlebnisse mit Euch danken.“ Gut 100 Jahre lang wurden Gäste im Restaurant „Zur Traube“ bewirtet. Gäste schätzten das urige Innenleben – eine historische Holzausstattung. Seit 17 Jahren führte Karin Wege das Lokal an der Karl-Theodorstraße in Ottensen. Hier wurden verzückten gute Weine und französisch angehauchte Gerichte. Fragt man Gäste, fassen sie ihr Erlebnis in der Weinstube meist mit einem wohligen „hmm“ und „einfach gut“ zusammen. Die Besitzerin macht keinen Hehl daraus, dass sie traurig ist. Es seien großartige Zeiten in der Traube gewesen.

Ein Problem, das die ganze Branche trifft

Erst im November hatte sie ihr Restaurant wieder aufgemacht, wie sie dem Hamburger Abendblatt berichtet. Die kleinen Räume gaben keine großen Abstände her. So musste Karin Wege aufgrund der Corona-Regeln länger schließen. Nun holte sie ein Problem ein, das die ganze Branche betrifft: der Personalmangel. Viele Fachkräfte mussten sich im Lockdown nach Alternativen umschauen. Manche Arbeitgeber hielten darüber hinaus ihre Lokale geschlossen, weil sich der Betrieb wegen Sperrstunden und ähnlichem nicht rechnete. So manche Servicekraft hat die Branche gewechselt. Es ist schwer, an Personal zu kommen. Die Gastronomin Wege konzentriert sich jetzt auf ihr zweites Restaurant „Blaue Blume“.

So ganz vorbei sei es mit der Traube aber dann doch nicht, wie Karin Wege sagt: „Die Zukunft der Traube ist gesichert. Wir sind im Gespräch mit einem adäquaten Nachfolger, der noch in diesem Sommer eröffnen will.“