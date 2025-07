Entenrennen in Wedel – Mit Spaß helfen und gewinnen

Der Lions Club Hamburg- Klövensteen organisiert zum 5. Mal ein vergnügliches Entenrennen auf dem Wedeler Hafenfest. Am Samstag, 5. Juli um 14 Uhr, gibt die Wedeler Bürgermeisterin, Julia Fisauli-Aalto, den Startschuss. Wie in den Vorjahren werden 3.200 Enten um die Wette schwimmen, begleitet von hunderten begeisterter Zuschauern. Auf die schnellster Enten warten verlockende Preise, von einem Wochenende im Hotel Upstalsboom auf Föhr bis hin zu Einkaufs- und Gastronomiegutscheinen.

Der gute Zweck

Neben Spaß geht es vor allem um den guten Zweck. Die Lions Hamburg- Klövensteen erwarten einen Überschuss von rd. 14.000 Euro. Dieser soll überwiegend der Wedeler und der Hamburger Tafel zu Gute kommen. Die Tafeln sammeln jeden Tag ehrenamtlich Nahrungsmittel und Artikel des täglichen Bedarfs ein und geben diese an Menschen in der Region aus. Die Zahl der Menschen, gerade auch von Kindern, die in Wedel und Hamburg die Unterstützung der Tafeln nachfragen, steigt kontinuierlich. Hier möchten der LC Hamburg- Klövensteen auch weiterhin helfen.

Weitere Geldern gehen unter anderem an die DLRG, das Technische Hilfswerk und die Wedeler Feuerwehr als Dankeschön für die große tatkräftige Unterstützung des Entenrennens auf dem Hafenfest.

So erhalten Sie ihren Patenschein

Der Verkauf der Patenscheine – 5 Euro für eine Rennenten – läuft bereits auf Hochtouren über viele Geschäfte in Rissen und Wedel und an den Verkaufstständen der Lions auf Märkten und in Einkaufspassagen. „Wir sind uns sicher, das Entenrennen wird Dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung wieder ein voller Erfolg“, so Dirk Rohwedder, Präsident des Lions- Clubs.

Neben dem Verkauf der Patenscheine sind Spenden und Sponsorenbeträge eine weitere wichtige Einnahmequelle. Beim Entenrennen auf dem Hafenfest am 4 bis 6. Juli 2025 werden wieder Großenten zu bestaunen sein. In etliche Unternehmen, die größere Preise bereitstellen, sind die Mitarbeitenden aufgerufen, ihre Firmenenten kreativ zu gestalten. Ein Prämierung der schönsten Enten ist vorgesehen.