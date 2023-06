Endlich! Eröffnung der S-Bahnstation Ottensen

Die neue S-Bahnstation Ottensen ist Teil des Ausbauprojekts der Hamburger S-Bahn. Sie verspricht eine verbesserte Anbindung für den Stadtteil Ottensen. Die Planung und Umsetzung der Station zogen sich über mehrere Jahre hin. Mit der Eröffnung der Station erwartet die Deutsche Bahn eine erhöhte Anzahl von Fahrgästen, da Ottensen als lebendiges Viertel mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen weiter an Beliebtheit gewinnt. Die verbesserte Anbindung an das S-Bahn-Netz wird es den Bewohnern und Besuchern ermöglichen, bequem in andere Teile der Stadt zu gelangen. Die Deutsche Bahn erwartet rund 5.000 Fahrgäste pro Tag.

Ursprünglich war geplant, die S-Bahnstation Ottensen bereits 2020 zu eröffnen. Die zuletzt für Dezember 2022 geplante Eröffnung hatte die Bahn im November auf das Frühjahr 2023 verschoben. Neben viel Lob gibt es aber auch kritische Stimmen, die Zweifel an der tatsächlichen Entlastung des Verkehrs und der Reduzierung der Umweltbelastung. Einige befürchten, dass die Verkehrsprobleme in Ottensen durch die erhöhte Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln möglicherweise nicht gelöst werden können.

Bei der Einweihungsfeier am 31. Mai waren Politiker, Vertreter der Deutschen Bahn und interessierte Bürger anwesend, darunter Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).