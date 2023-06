Film-Traineeprogramm geht in die zweite Runde

Das Film-Traineeprogramm GetOnSet hat laut der Kulturbehörde in 2022 einen guten Start hingelegt. Es habe sich als ein wirksamer Baustein gegen den Fachkräftemangel in der Film- und Serienbranche erwiesen, so die Behörde weiter. Nun geht das Programm weiter.

Das GetOnSet Film-Traineeprogramm bietet Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern die Möglichkeit, sich gezielt auf Berufe wie Aufnahmeleiterin, Tonassistent oder Kameraassistentin vorzubereiten. Interessierte ab 25 Jahren können sich ab sofort auf der Webseite der Hamburg Media School unter www.hamburgmediaschool.com/weiterbildung/getonset bewerben.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien sagt hierzu: „Es spricht für den Film- und Medienstandort Hamburg, dass hier ganz unterschiedliche Akteure und Akteurinnen gemeinsam ein so erfolgreiches Projekt auf die Beine stellen. Gerne unterstützt die Behörde für Kultur und Medien zusammen mit der Sozialbehörde auch im zweiten Jahr dieses Programm, um weiter aktiv gegen den Fachkräftemangel in der Filmwirtschaft anzugehen und den Film- und Medienstandort Hamburg zu stärken.“