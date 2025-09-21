Kinderstadtwette: Bürgermeisterin nass gemacht

Wedels erste Kinderstadtwette am 20. September war ein voller Erfolg – und endete mit einer fröhlichen Wasserschlacht. Hierbei wurde die Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto (CDU) pitschenass, was für das Stadtoberhaupt ein großer Spaß war. Auch die Initiatorin Verena Heyer (stellvertretende Stadtpräsidentin) und Stadtpräsident Julian Fresch blieben nicht trocken.

Worum es bei der Kinderstadtwette ging

Fisauli-Aalto hatte gewettet, dass Wedels Nachwuchs es nicht schaffen würde, 150 Kinder zusammenzubringen, um gemeinsam ein 150 Quadratmeter großes Kreidebild auf der Ostmole im Hafen zu gestalten. Doch schon nach weniger als einer Stunde war die Sache klar: Weit über 150 Kinder beteiligten sich, sodass die Fläche schließlich sogar größer ausfiel. Anlass der Wetter war der Weltkindertag am 20. September.

Wettschuld wurde umgehend eingelöst

Bei bestem Sommerwetter sorgte zudem ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung. Mit dabei waren unter anderem der Kinderschutzbund, die Familienbildung, das DRK, der Türkische Elternbund und die Wing-Tsung-Schule aus Wedel. Das unbestrittene Highlight des Tages: die Einlösung der Wettschuld. Nachdem es zunächst Eis für alle gab, durften die Kinder ihre Bürgermeisterin ordentlich nass spritzen – sehr zur Freude des Publikums.