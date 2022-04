Kultur 2022 – Es geht wieder los, oder ?!

Kultur, das ist, was wir alle haben sollten. Und damit sind jetzt keine Manieren gemeint, sondern die Möglichkeit, sich mit Kunst und Ideen auszutoben oder austoben zu lassen. Das war jüngst schwierig bis unmöglich, jedenfalls nicht wie früher. Das soll sich ändern. Aber wer weiß, was die nächsten Tage bringen. Es kann durchaus sein, dass Sie am Ende dieses Artikels eine völlig neue Lage um sich herum feststellen werden und dann „bleibt alles anders“, wie Grönemeyer schon sang.

Davon wollen wir aber nicht ausgehen. Die Kultur soll wieder variantenreicher werden, das Virus am besten nicht. Die pandemische Notlage läuft aus und auch, wenn manch einer ebenso wie die Politiker auf Grund der hohen Zahlen noch vorsichtig sein mag, stehen in den kommenden Monaten zahlreiche Veranstaltungen für jeden Geschmack an – auf Grund der bisher großen Planungsunsicherheit geht es im April noch ein wenig schleppend los.

Was ist los in Hamburg?

Die Hansestadt hat einiges zu bieten. Fangen wir mit den kleineren oder „normaleren“ Sachen an: Straßen- und Volksfeste finden wieder statt. Los geht es direkt mit dem Frühlingsdom, der noch bis Ende April mit Fahrgeschäften, Los- und Schießbuden und Leckereien lockt – erstmals nach drei Jahren wieder ohne Zugangsbeschränkungen. Im Mai findet das Kirschblütenfest rund um die Alster statt, im Juni die Altonale. Dazu kommen zahlreiche Stadtteil­feste, wie das Osterstraßenfest und auch der Fischmarkt öffnet wieder in seiner ganzen Pracht. Noch keine krassen Highlights, aber da kann man sich schonmal langsam wieder an Menschenmengen gewöhnen.

Natürlich hat die Kultur noch mehr zu bieten: Zahlreiche Konzerte müssen nachgeholt werden. Am 13. Mai geht es im Stadtpark mit Open-Air-Konzerten los – hier steht ein bunter Mischmasch aus allen Musikrichtungen auf dem Plan, von Helge Schneider über die Beatsteaks bis hin zu Lionel Richie. Am 3. und 4. Juni findet im Hamburger Hafen das 12. Elbjazz-Festival statt. Bekannte Stars und Newcomer spielen rund 50 Konzerte auf diversen Bühnen in der Elphi und im Werftgelände von Blohm+Voss.

Kultur und Ausflug in einem

Aber man muss ja auch nicht in Hamburg bleiben, sondern kann die Veranstaltungen mit einem kleinen Ausflug verbinden. Da lockt die Hansestadt Lübeck an den ersten beiden Wochenenden im Juni direkt mit zwei Highlights: Das inklusive Superkunstfestival macht sich mit einem bunten Bühnenprogramm für eine inklusive und weltoffene Gesellschaft stark. Beim Hansekulturfestival verwandelt sich das Domviertel in eine bunte Festmeile mit Kleinkunst, Musik und regionalen Köstlichkeiten. Noch im Mai geht es in Hitzacker mit der 36. Musikwoche rund: Oboist Albrecht Mayer hat mit seinem Team 16 Veranstaltungen zum Thema Balladen auf die Beine gestellt.

Wer Lust auf Meer hat, kann die Lichtspiele im Kurpark in Dahme bewundern oder in Heiligenhafen über das Osterfest direkt am Strand oder das Pfingstvergnügen auf der Erlebnis-Seebrücke schlendern – oder die bunte Eierparade in Travemünde bewundern und danach aufs Strandkonzert.

Kultur in der ganzen Vielfalt

Das war jetzt zum Teil sehr musikalisch, aber es gibt natürlich nicht nur Konzerte. Alle Theater erwarten Sie mit neuen Spielplänen – haben Sie schon Harry Potter gesehen? – und Hamburg wäre keine Musicalstadt ohne Musicals. Und weiter geht’s: Am 25. April veranstaltet Kampf der Künste im Ernst Deutsch Theater den „Best of Poetry Slam Cup Special“ und auch beim Stadtpark Open Air stehen Slamer auf der Bühne. Lesungen für Literaturfans finden so gut wie jeden Tag statt und alle Museen haben bereits ihre Türen geöffnet. Für alle, die in der digitalen Welt unterwegs sind – also eigentlich alle – bietet das #OMR22 Festival am 17. und 18. Mai mit über 500 Ausstellern und über 700 Speakern Expert-Wissen, Learnings, Trends und Inspiration zum digitalen Business.

Sie sehen, es geht los. Die Tickets, die seit zwei Jahren an der Pinnwand hängen, kommen endlich zum Einsatz – Sie sollten sich auf den jeweiligen Veranstaltungsseiten über die aktuellen Corona-Regeln informieren! Wenn Sie eine Rückerstattung des Ticketpreises wünschen, helfen Ihnen die Infos auf dieser Website weiter.