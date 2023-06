Für 18-Jährige 200 Euro Kulturgeld

Der KulturPass soll auch die Kulturbranche unterstützen, die weiterhin unter den Auswirkungen der Pandemie leide, so das Kulturministerium. Am 14. Juni geht der Pass an den Start. Er richtet sich zunächst an alle Jugendlichen in Deutschland, die 2023 18 Jahre alt werden. Laut Statistischem Bundesamt werden das etwa 750.000 Personen sein.

Das Kulturbudget soll darüber hinaus auch die Nachfrage in den Kultureinrichtungen stärken und ihnen zudem ermöglichen, neues Publikum für sich zu gewinnen.

So funktioniert der KulturPass

Das Budget von 200 Euro können die Jugendlichen sie zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website verfügbar sein wird. Auf der Plattform (www.kulturpass.de/ueber-den-kulturpass) können sich Kulturanbieter registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Das geht bereits ab sofort.

Auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger oder Noten sollen zum Angebot gehören. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter.