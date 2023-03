Die Elbe in Musik und Text – eine melodische Lesung

Die Autorin und Elbschwimmerin Hella Kemper ist Elbschwimmerin. In ihrer Lesung am kommenden Mittwoch, 22. März 2023, präsentiert sie ihr Werk über die Elbe. Gemeinsam betrachten sie und die Bratschistin Bettina Rühl den Fluss aus musikalischer, literarischer und fotografischer Sicht.

Die Bratschistin Bettina Rühl und die Autorin Hella Kemper, beide in Blankenese zu Hause, betrachten die Elbe aus poetischer Perspektive, und es geht ihnen dabei nicht um Schlick, Bagger und Container.

Und das bietet die Lesung

Hella Kemper lebt seit 16 Jahren in Hamburg – und genauso lange schwimmt sie auch schon in der Elbe. Möglichst jeden Tag. Die Germanistin und Journalistin hat viele Jahre im Geschichtsmagazin der Zeit gearbeitet, jetzt ist sie Redakteurin bei Zeit Wissen. Die Elbe hat sie 365-mal fotografiert und über sie ein Langgedicht geschrieben. Bettina Rühl, Mitglied im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, hat dazu die letzten Sätze der Sechs Suiten für Viola Solo von J. S. Bach ausgewählt. Ergänzt werden sie von Gedanken in Tönen moderner Komponisten.

Weitere Informationen

Lesung mit musikalischer Begleitung

Hella Kemper und Bettina Rühl

22. März 2023, 19.30 Uhr

Kirche am Markt (Blankenese)

Gemeindehaus

Mühlenberger Weg 64A, 22587 Hamburg