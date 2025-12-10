Mit einem Griff alles im Blick

Beim monatlichen Oldtimer-Treff auf dem Blankeneser Marktplatz Anfang Dezember 2025 probierten Interessierte in einem historischen BMW von Stephan Brandt (BBG) den Holländischen Griff, auch Dutch Reach genannt, aus. Die Autotür wird dabei mit der entfernten Hand geöffnet: Der Oberkörper dreht sich hierbei automatisch zur Tür, um sie zu öffnen. Und der Blick nach hinten wird zur Routine.

Zur Belohnung gab es für Teilnehmer Schoko-Nikoläuse, bedruckte Parkscheiben und Aufkleber zum Holländischen Griff. Benjamin Harders, Vorsitzender der GRÜNEN Altona und Sprecher der Stadtteilgruppe Elbvororte, dankte den Blankeneser Benzingespräche für die gemeinsame Aktion, um den Holländischen Griff noch bekannter zu machen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.