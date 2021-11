Pfahlewer beleuchten Blankenese

Nach langer Planung, Akquise neuer Stromspender und einigen Nächten mit Beleuchtungstechnikern und auf dem Hubsteiger war es am Dienstagabend endlich so weit. Alle Pfahlewer in Blankenese hingen und es hieß: Licht an!

Dass die Installation der Pfahlewer-Weihnachtsbeleuchtung wieder gut funktioniert hat, feierte die Blankenese Interessen-Gemeinschaft (BIG) dann mit Helfern und Unterstützern und ein paar Tassen Punsch. „Wir freuen uns, dass wir die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr deutlich erweitern konnten“, sagte Oliver Diezmann, Vorsitzender der BIG.

Pfahlewer nicht mehr nur im Ortskern

„Vielen Dank den Sponsoren der neuen Ketten und dem Hamburger Senat für die Förderung der Installation. Wir danken auch den Blankenesern, die Bäume und Strom zur Verfügung stellen. So können alle in der dunklen Jahreszeit Freude an den leuchtenden Pfahlewern haben“, so Diezmann

Die neuen Ketten erweitern die Weihnachtsbeleuchtung weit über den Ortskern hinaus. So hängen nicht mehr nur im Ortskern die leuchtenden Pfahlewer, sondern auch in Dockenhuden, vor einigen Schulen und sogar am Strandweg in den Bäumen.

Gelungene Veranstaltung und Scheck für die Jugendfeuerwehr

Die Gäste ​der „Licht an!“-Veranstaltung im Zentrum von Blankenese genossen unter dem stimmungsvollen Licht der Pfahlewer den lebhaften Austausch untereinander – und vergaßen darüber Nieselregen und kalte Füße. Am Rande der gelungenen Feier überreichte Mario Dobratz ​von der Deutschen Bank Blankenese einen Scheck über 900 Euro an die Jugendfeuerwehr Blankenese e.V. Das Geld sammelte das Team der Deutschen Bank im Rahmen des konzernweiten Social Day.

Clemens Reus, Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr Blankenese, bedankte sich.„Zusammen kann man mehr erreichen, dass lernt der Nachwuchs bei der Jugendfeuerwehr“, sagte er. „Und manchmal wird sogar noch mehr daraus: Schließlich hat unser stellvertretender Wehrführer auch einmal in der Jugendfeuerwehr angefangen.“