Für den 29. Oktober, wurde eine Routenänderung beim Laternenumzug vorgenommen. Gestartet wird am Feuerwehrgerätehaus mit einem Spielmannszug. Von dort aus geht es in Richtung Kirche und am Sorgfeld hoch. Anschließend muss man in den Ehrenpreissieg abbiegen, um schließlich über den Heidhofsweg wieder zum Feuerwehrgerätehaus zurückzukehren.

Um diesen Abend für Groß und Klein zu ermöglichen, sind rund 30 Ehrenamtliche im Einsatz. Der TSV Sülldorf organisiert das Ganze gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Sülldorf/Iserbrook. Die Feuerwehr umfasst die Einsatzabteilung, die Ehrenabteilung und die Jugendfeuerwehr.

Wichtige Daten

Treffpunkt: 17.30 Uhr Feuerwehrgerätehaus

Beginn: 18.30 Uhr

Ende: Am Feuerwehrgerätehaus können Sie gemeinsam den Abend ausklingen lassen.