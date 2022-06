„Sea Cloud Spirit“ kommt nach Blankenese

Die 2021 im spanischen Vigo getaufte „Sea Cloud Spirit“ kommt direkt aus London und trifft um circa 11:00 Uhr auf die Elbmündung bei Cuxhaven. Danach passiert sie ­– wenn der Wind günstig steht – gegen 15:30 Uhr Willkomm-Höft. Bei ihrer Vorbeifahrt am Hotel Jakob werden Salutschüsse abgefeuert und danach wird sie von mehreren Traditionsschiffen zu ihrem Liegeplatz an der Überseebrücke geleitet. Zu betrachten ist dieses Ereignis am besten vom Hamburger Elbstrand oder von der Terrasse des Hotel Jakob.

Was macht die „Sea Cloud Spirit“ so besonders?

Die „Sea Cloud Spirit“ ist nicht nur das größte von Hand gesegelte Kreuzfahrtschiff, sondern auch eins der modernsten ihrer Art. Es besitzt über 4000 m2 Segelfläche und schafft bei optimalen Bedingungen etwa 12 Knoten. Das 17 Meter breite Schiff bietet Platz für 138 Gäste und 85 Crew-Mitglieder. Die Gäste können es sich in 69 Kabinen gemütlich machen und den Komfort eines Spas oder Fitnessbereichs genießen.

Weitere Informationenen zum Schiff finden Sie unter: www.seacloud.com