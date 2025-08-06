Sophia Weidemann auf dem 2. BIG Classic Event

Der Süllberg in Blankenese lädt erneut zum „BIG Classic Event“ ein. Bereits zum zweiten Mal verwandelt sich der Kristallsaal in eine Bühne für große klassische Musik und feine Küche.

Star des Abends ist die preisgekrönte Konzertpianistin Sophia Weidemann, die Werke von Franz Schubert (D946) sowie Johannes Brahms (Opus 118) spielen wird. Sophia Weidemann ist ausgezeichnete Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin. Mit ihrem Kammermusik-Ensemble Kyklos Chambers gewann sie im Sommer 2022 den 1. Preis beim Virtuoso e Belcanto Festival in Italien. Als Solistin gewann sie erste Preise beim internationalen Alexander Scriabin Wettbewerb in Paris (2019) und beim Béla Bartók Klavierwettbewerb in Wien (2015).

Der Abend beginnt mit einem herzlichen Empfang, gefolgt von einem stimmungsvollen Zusammenspiel aus Musik und Kulinarik: Die renommierte Süllberg-Gastronomie serviert ein erlesenes Drei-Gänge-Menü, das den musikalischen Rahmen genussvoll abrundet.

Der Abend wird möglich durch zahlreiche Sponsoren, darunter die Haspa, Engel & Völkers und C. Bechstein. Veranstalter ist die Blankeneser Interessengemeinschaft. Karten und weitere Informationen sind erhältlich unter: www.blankenese-ig.de

So., 14. September, 17 Uhr, Süllberg, Blankenese