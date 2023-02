Stadtteilmütter in Sülldorf gesucht – Neue Kurse

Seit vielen Jahren unterstützen Stadtteilmütter des Diakonischen Werkes Hamburg Familien mit Migrationsgeschichte in Altona, Bahrenfeld, Osdorf, Lurup und Sülldorf. Im vergangenen Jahr konnten in Sülldorf, Blankenese und Rissen 65 Familien mit 160 Kindern begleitet werden. In Osdorf waren es sogar 115 Familien und 255 Kinder. Für den Standort in der Sülldorfer Landstraße 157 sucht die Diakonie Frauen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben und an einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtteilmutter interessiert sind. Die erforderliche Basisschulung für neue Stadtteilmütter beginnt am 22. März 2023.

Was tun Stadtteilmütter?

Stadtteilmütter unterstützen und begleiten Familien zu Themenbereichen wie Erziehung, frühkindliche Bildung, Gesundheit und Teilhabe. Auch das Begleiten von Behördengängen oder Hilfe beim Ausfüllen von Formularen gehört zur Aufgabe dazu. Stadtteilmütter haben persönlich Erfahrungen gesammelt, die anderen Familien in einer ähnlichen Situation helfen können. Die Tätigkeit als Stadtteilmutter und der Austausch sind vielseitig: In regelmäßigen Teamtreffen, Supervisionen, Aufbauschulungen und weiteren Veranstaltungen haben Stadtteilmütter die Möglichkeit sich weiterzubilden und miteinander zu sprechen. Eine Projektkoordinatorin steht zudem bei Fragen zur Seite.

Zur Basisschulung

Die Basisschulung dauert zwei Monate. An drei Tagen pro Woche (montags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 13 Uhr) wird alles vermittelt, was die Stadtteilmütter auf die Familienbegleitungen in Sülldorf und Umgebung vorbereitet. Zu den Themen zählen: Erziehung, (frühkindliche) Bildung, Gesundheit, Teilhabe, rechtliche Dinge und einiges mehr.

Die Unterstützung der Familien findet meistens in deren Muttersprache statt. Dennoch sollten Interessierte Deutsch auf dem Sprachniveau B1 beherrschen, um Formulare übersetzen zu können und ähnliches. Für ihre Hilfe erhalten Stadtteilmütter eine Aufwandsentschädigung. Die Tätigkeit als Stadtteilmutter bleibt dennoch ein Ehrenamt. Die Aufwandsentschädigung ist kein Lohn. Sie verhindert lediglich, dass das Engagement für die Stadtteilmütter Kosten verursacht. Die Beträge müssen außerdem nicht mit Sozialleistungen verrechnet werden.

Weitere Informationen

Basisschulung vom 22. März bis 26. Mai 2023

montags, mittwochs und freitags von 10.00 – 13.00 Uhr

Diakonisches Werk Hamburg, Königstraße 54, 22767 Hamburg

Die Schulung ist kostenlos

www.diakoniehh.de/stadtteilmuetter



Bei Interesse an der Stadtteilmütter-Schulung oder sonstigen Fragen erreichen Sie die Projektkoordinatorin Corinna Franz unter stadtteilmuetter-suelldorf@diakonie-hamburg.de oder 040 / 306 20 370.