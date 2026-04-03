Tag der offenen Tür in der Stage School

Schulleiter Dennis Schulze möchte diese besondere Gelegenheit nutzen, um allen zu zeigen, wie das anspruchsvolle Trainings- und Ausbildungsprogramm der rund 200 Schülerinnen und Schüler aussieht. „Wir freuen uns darauf, allen bühneninteressierten Gästen und vor allem jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, unseren Schulalltag hautnah zu erleben“, sagt Schulze.

Alle Gäste haben die Möglichkeit, Unterrichtseinheiten eines normalen Schultages zu besuchen und sich aktiv an offenen Workshopklassen in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel zu beteiligen. Auftritte auf der hauseigenen Probebühne der 4000 qm großen Schule runden das Programm ab. „Wir möchten, dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitmachen können und die kreative Atmosphäre unserer Schule spüren“, ergänzt Schulze.

Als neues Highlight gibt es kostenlose Probestunden für Gesang, Schauspiel – und Sprechtechnik von My Stage, dem neuen Freizeitprogramm für Erwachsene an der Stage School Hamburg.

Eine Tombola, sowie tolle Rabattaktionen für die Showformate im First Stage Theater und die hochkarätigen Workshops der Stage School runden das Programm ab.

Mehr Infos unter www.stageschool.de

Sa., 11. April, 11 bis 15.30 Uhr, Am Felde 56, Ottensen