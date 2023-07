Trostpflaster für den Sülldorfer Kirchenweg

Der Sülldorfer Kirchenweg ist zwischen Fruchtweg und Babendiekstraße in einem äußerst schlechten Zustand. Die vom Bezirksamt angekündigten Flickstellen werden nun angebracht. Eine ebenfalls angekündigte Dünnschicht aus Kaltasphalt im schlechtesten Bereich vom Blütenweg bis Siebenbuchen soll zeitnah folgen.

Die Grundinstandsetzung zwischen Fruchtweg und Babendiekstraße könnten indes länger auf sich warten lassen, als bislang angenommen. Dies ergab eine Nachfrage der CDU-Politikerin Dr. Anke Frieling. Sie sagt hierzu: „Der Beginn des ersten Bauabschnitts ist jetzt ‚voraussichtlich für Sommer 2024 angesetzt‘ und für den Bauabschnitt Fruchtweg bis Sülldorfer Landstraße ist gar keine weitere Planung vorgesehen. Insgesamt soll die Sanierung des nicht mal 1,5 km langen Abschnitts 24 Monate dauern.“

Keine Alternative für den Sülldorfer Kirchenweg?

Die Anwohnenden am Sülldorfer Kirchenweg sind indessen genervt vom Zustand der Straße und schmunzeln über das Flickwerk. Eine Alternative scheint dennoch nicht möglich. Hierzu erklärt der Pressesprecher des Bezirksamtes Altona, Mike Schlink: „Allgemein ist anzumerken, dass Planungen immer umfangreicher in der Beteiligung und Abstimmung werden. Die Leitungsunternehmen werden überwiegend vorab in die Straße gelassen, um Leitungsarbeiten durchzuführen. Das kostet unterm Strich viel Zeit“, wie auch am Beispiel Sülldorfer Kirchenweg gut erkennbar sei, so Schlink. Dies könnte auch der Grund für die Verschiebung der Vollsanierung sein.