Wieder FFP2-Masken in Bussen und Bahnen

Ab heute gilt im ÖPNV wieder eine Pflicht für FFP2-Masken oder Masken mit gleichwertigem Standard. Diese Dinge sollten Sie wissen.

Ab heute gilt die FFP2-Pflicht wieder in Bussen, Bahnen und ähnlichen Verkehrsmitteln. | Foto: Photo by Synatix on Unsplash