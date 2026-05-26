Neues Wohnquartier: Öffentliche Diskussion zu Osdorf 50

Im Randbereich der Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne in Osdorf soll ein neues Wohnquartier entstehen. Der Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung Altona lädt deshalb zu einer öffentlichen Plandiskussion über die geplante Bauleitplanung ein. Im Mittelpunkt steht der Bebauungsplan mit der vorgesehenen Bezeichnung „Osdorf 50“, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Gebietes schaffen soll. Parallel dazu sind Änderungen des Flächennutzungsplans sowie des Landschaftsprogramms vorgesehen.

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Osdorf und umfasst Teile der derzeit von der Bundeswehr genutzten Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne. Konkret handelt es sich um Randbereiche der Kasernenfläche, die militärisch nicht mehr benötigt werden und künftig für den Wohnungsbau weiterentwickelt werden sollen. Das Gebiet liegt zwischen den Straßen Rugenbarg und Blomkamp und umfasst das Flurstück 6873 der Gemarkung Osdorf. Im Osten grenzt es an das Kasernengelände an.

Nach Angaben des Bezirksamts dient die öffentliche Veranstaltung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch. Dabei sollen die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung erläutert, mögliche Entwicklungsvarianten vorgestellt sowie voraussichtliche Auswirkungen der Planung dargestellt werden. Bürgerinnen und Bürger erhalten Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen.

Neben dem Bebauungsplanverfahren betreffen die vorgesehenen Änderungen des Landschaftsprogramms auch östlich angrenzende Waldflächen im Bereich der Kaserne. Die Anpassungen des Flächennutzungsplans beziehen sich auf die Flächen des geplanten Bebauungsplans.

Bereits vor der Veranstaltung können Interessierte Planungsunterlagen zu Osdorf 50 einsehen. Informationsmaterial wird ab dem 26. Mai im Eingangsbereich des Kundenzentrums für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt des Bezirksamts Altona in der Jessenstraße ausgelegt. Zusätzlich stehen die Unterlagen online zur Verfügung. Fragen und Stellungnahmen können vorab schriftlich oder per E-Mail an das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung gerichtet werden.

Mi., 3. Juni, 19 Uhr, Wesperloh 19, Osdorf