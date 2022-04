Elbfähre Liinsand fällt kurzfristig aus

Seit dem Saisonstart Anfang April war der Katamaran „Liinsand“ wieder mit großer Resonanz der Fahrgäste auf der Elbe unterwegs. Die Fährlinie verbindet die Hansestädte Hamburg und Stade über Wedel und das Alte Land. Nun fällt die Fährverbindung aufgrund eines technischen Defektes für zweieinhalb bis drei Wochen aus.

Schwerer Schaden

Am Ostersonntag hatte die Liinsand kurz nach dem Start in Hamburg einen Motorschaden. Nun arbeitet man mit Hochdruck an der Reparatur. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen soll der Motor neu aufgebaut werden. Der Katamaran soll dann möglichst frühzeitig im Mai seine Fahrgäste wieder mit zwei Motoren über die Elbe bringen.

Die Alternative zur Liinsand

Wer eine Radtour zwischen Hamburg und Stade plant, den bringt alternativ die Lühe-Schulau-Fähre mehrmals täglich von Wedel nach Lühe im Alten Land über die Elbe.

Nach Behebung des Motorschadens wird die Watten Fährlinien GmbH mit ihrem Katamaran „Liinsand“ wieder montags bis sonntags sowie feiertags bis zum 31. Oktober zwischen Stadersand und Hamburg-Altona (Fischmarkt) verkehren. Die „Liinsand“ kann 50 Passagiere und bis zu 15 Fahrräder mit an Bord nehmen. Drei Fahrten werden jeweils angeboten – ab Stadersand jeweils um 9.30, 13.30 und 17.50 Uhr beziehungsweise ab Hamburg-Fischmarkt jeweils um 11.25, 15.30 und 19.55 Uhr. Die „Liinsand“ wird bei der Hin- und der Rückfahrt immer Wedel/Schulau und Grünendeich (Lühe-Anleger) anlaufen. Der Anleger Twielenfleth ist donnerstags an der Reihe. Aktuelle Infos zum Start der Fähre auf www.stade-tourismus.de.