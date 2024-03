Osterfeuer in Blankenese und andernorts

Die Osterfeuer in Blankenese, entlang des Elbstrands, sind wohl die beliebtesten der ganzen Hansestadt. Gleich vier Feier-Stellen gibt es hier in relativ kurzer Entfernung zueinander. Es sind nicht nur die Osterfeuer mit der schönsten Kulisse, sondern auch die größten in Hamburg. In diesem Jahr werden es nicht die einzigen österlichen Feuerhaufen sein. Auch in Groß Flottbek und in Stellingen wird es Osterfeuer geben. Hier sind es die Kirchengemeinden, die sich um die Feuer kümmern.

Hier finden Sie die Osterfeuer in Blankenese

Die Osterfeuer werden am 30. März an den Standorten Viereck, Knüll, Osten und Mühlenberg entzündet, ganz wie es bis zu den Corona-Jahren Tradition war. Nach Unstimmigkeiten in den vergangenen Jahren herrscht in diesem Jahr wieder Einigkeit. Im vorigen Jahr setzten sich die Initiatoren aus Blankenese mit der Bezirksregierung zusammen, um eine Lösung zu finden. Heras kam ein Konsenspapier, das auch für das Jahr 2024 Gültigkeit hat.

Um 18 Uhr geht es los …

Die Osterfeuer werden laut Bezirksamt zwischen 18 und 19 Uhr entzündet – vorausgesetzt, dass die Wetterbedingungen es erlauben. Die endgültige Entscheidung über das Abbrennen der Feuer wird laut Behörde am Samstagmorgen getroffen. Falls die Verantwortlichen zustimmen, können die Zuschauenden den Abend im Feuerschein und mit Elbblick gemütlich ausklingen lassen. Die Anreise sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß erfolgen.

Osterfeuer am Sonntag in Groß Flottbek und Stellingen

Seinen Ursprung hat die brenzlige Ostertradition natürlich im Christentum. So liegt es nahe, dass dieses Osterritual auch im kirchlichen Rahmen stattfindet. Die Stellinger Kirche lädt am 30. März ab 19 Uhr zum Osterfeuer und Grillwurst ein. Ein Gottesdienst ist hier nicht geplant. Etwas anders sieht das am Sonntag in groß Flottbek aus. In der Groß Flottbeker Melanchthonkirche beginnt um 6 Uhr morgens beginnt der Osterfrühgottesdienst, mit einem kleinen österlichen Feuer.

