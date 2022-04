Osterfeuer stehen weiterhin auf der Kippe

Zwei Wochen vor Ostern gibt es immer noch keine endgültige Einigung. Finden die Osterfeuer am Elbstrand statt?

Seit über zwei Monaten stehen Bezirksamt und die Feuerbauenden in regem Austausch. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sollen die traditionellen Feuer am Elbufer endlich wieder stattfinden. In dem Punkt waren sich eigentlich alle Beteiligten einig, lediglich um die Bedingungen wurde noch gerungen.

Bezirksamt setzte Ultimatum

Nach den wochenlangen Verhandlungen schickte das Bezirksamt den Feuerbauenden ein Konsenspapier. In diesem sind alle Regeln, auf die sich beide Parteien bereits mündlich geeinigt hatten, schriftlich festgehalten. „Es geht darum, Gewissheit zu haben, dass beiden Seiten – sowohl Bezirksamt als auch die Feuerbauer*innen – alle Regeln der Sicherheit akzeptieren“, teilte Pressesprecher Mike Schlink mit.

Bezirksamtleiterin Stefanie von Berg übermittelte also den schriftlichen Kompromiss mit dem Appell, diesen bis heute, 4. April, unterschrieben zurückzuschicken. Die Stadt würde demnach die Kosten für Feuerwehrleute, Sanitätsdienst und Strandreinigung übernehmen. Im Gegenzug dürfen die Feuer nicht höher als fünf Meter gebaut werden.

Kompromiss fürs Osterfeuer?

Wenn der Kompromiss mündlich schon beschlossen ist, reine Formsache. Denkt man. Das kurzfristige „Ultimatum“ sorgte aber für Ärger bei den Feuerbauenden, die sich am Sonntagabend trafen. Aber nach erneuten Diskussionen gab es dann doch ein Ergebnis: Die Veranstaltenden lenkten ein und die Feuer können stattfinden.

Dieser Darstellung widersprach das Bezirksamt jedoch. Es gebe zwar eine fristgerechte Rückmeldung, diese werfe aber neue Fragen auf. Die Feuerbauenden haben das Konsenspapier abgeändert, heißt es in der Stellungnahme des Bezirksamts. Diese Änderungen prüft das Amt nun zunächst und erst dann wird feststehen, ob die Osterfeuer stattfinden. Eine Einigung gibt es damit doch noch nicht.