Hamburg entdeckt seine Wasserwelten: Langer Tag der StadtNatur startet heute

Ob Elbe, Alster, Kanäle, Moore oder kleine Bäche – unter dem Motto „Alles fließt“ dreht sich beim diesjährigen Langen Tag der StadtNatur alles um die Gewässer der Region. Besucherinnen und Besucher können an Barkassenfahrten, naturkundlichen Spaziergängen, Vogelbeobachtungen, Fahrradtouren oder Mitmachaktionen für Kinder teilnehmen. Auch Kescher-Aktionen, Fledermausführungen und kreative Workshops stehen auf dem Programm.

Organisiert wird das Aktionswochenende von der Loki Schmidt Stiftung gemeinsam mit mehr als 150 Vereinen, Initiativen und Verbänden. Viele Veranstaltungen sind kostenlos, zahlreiche Angebote zudem ohne Anmeldung zugänglich.

Offizieller Auftakt in der HafenCity

Der offizielle Startschuss fällt bereits heute Abend, am 12. Juni, in der „Botschaft der Wildtiere“ in der HafenCity. Dort diskutieren Expertinnen und Experten gemeinsam mit Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank über die Zukunft von Hamburgs Kanälen und Flüssen. Ergänzt wird der Abend durch den Naturfilm „Ungezähmt – im Fluss des Lebens“.

Fegebank betont die besondere Bedeutung des diesjährigen Schwerpunkts: „Es dreht sich alles um Wasser. Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln können wir uns so den Themen Biodiversität und Naturschutz nähern.“ Auch Projektleiter Adrian Weiß von der Loki Schmidt Stiftung hebt hervor, wie vielfältig die Hamburger Wasserlandschaften seien – von Tideauen über Seen bis hin zum Hafen.

Das Programm reicht dabei von klassischen Naturführungen bis hin zu ungewöhnlichen Formaten wie Waldbaden, Natur Journaling oder Upcycling-Aktionen. Gleichzeitig soll das Wochenende auch zeigen, wie eng Natur, Klimaschutz und Stadtentwicklung in Hamburg miteinander verbunden sind.

StadtNatur-Tipps im Hamburger Westen Auch im Hamburger Westen gibt es beim Langen Tag der StadtNatur einige spannende Angebote rund ums Wasser und die Natur direkt vor der Haustür. So laden verschiedene Führungen entlang der Elbe, durch Waldgebiete und an kleinere Gewässer der Elbvororte ein. Besonders die Kombination aus Stadt, Wasser und Natur steht dabei im Fokus. Naturfans können beispielsweise die Elblandschaft rund um Blankenese und Rissen erkunden oder an Touren durch die westlichen Naturräume teilnehmen. Gerade die Elbvororte mit ihren Parks, Waldgebieten und Zugängen zur Elbe bieten zahlreiche Möglichkeiten für Naturbeobachtungen und Spaziergänge am Wasser. Außerdem lohnt sich ein Blick auf Veranstaltungen im Bereich Klein Flottbek und Osdorf. Dort geht es unter anderem um urbane Natur, Artenvielfalt und die Bedeutung kleiner Wasserläufe für das Stadtklima. Das vollständige Programm mit allen Veranstaltungen im Hamburger Westen gibt es unter tagderstadtnaturhamburg.de