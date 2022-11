Nächster Halt: Casablankenese

Insgesamt 14 U-Bahn-, S-Bahn- und Bushaltestellen im hvv-Gebiet wurden am 7. November umbenannt, für drei Tage. Das Überkleben der Schilder erfolgte anlässlich der 27. Weltklimakonferenz. Diese findet vom 6. bis 18. November in Ägypten statt. Bei der zeitweiligen Umbenennung kommen Wortspiele zum Einsatz, die auf Orte rund um die Welt anspielen. So wurde aus Stellingen eben Seychellingen und aus St. Pauli halt São Pauli. Auch Blankenese heißt nun bis zum 9. November anders. In Anlehnung an die marokkanische Königsstadt steigen Fahrgäste jetzt in Casablankenese ein, aus oder um.

Bestes Medienecho der vergangenen zehn Jahre für hvv

Die Aktion beschränkt sich allerdings auf die Schilder an Stationen und Haltestellen und wird nicht mit Durchsagen erweitert. So wollen die Verkehrsbetriebe Missverständnissen vorbeugen. Ergänzt wird die dreitägige Klimaaktion dafür mit einer Kampagne sowohl auf der Website wie auch auf den Socialmedia-Kanälen des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv). Bereits zum Nachmittag des 7. Novembers berichtet der hvv von einem breiten, positiven Medienecho, wie man es in den vergangenen zehn Jahren nicht erlebt habe.

Das steckt dahinter

Die Aktion will die konkrete Bedrohung durch den Klimawandel auch für Hamburg deutlich machen. Steigende Meeresspiegel, anhaltende Trockenheit und extreme Hitze werden laut Forschung auch bei uns im Norden tiefgreifende Folgen haben. Lesen Sie hierzu auch unseren Aufmacher in der Novemberausgabe. Der Mobilitätssektor gilt als wichtige Komponente bei der Klimarettung. Bis 2030 soll in Hamburg komplett auf emissionsfreie Busse umgestellt werden. Das würde laut Betreiber etwa 113.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen.

Und so heißt Ihre hvv-Haltestelle aktuell

Für alle Fälle hat der Hamburger Verkehrsverbund zudem eine Liste der umbenannten Stationen ausgegeben.

S-Bahn

Balearenfeld (Bahrenfeld)

Seychellingen (Stellingen)

Tropenburgsort (Rothenburgsort)

Havannerbrook (Hammerbrook)

Mallermöhe (Allermöhe)

U-Bahn

Kuala Schlumpur (Schlump)

Saharalandstraße (Saarlandstraße)

Steppendorfer Baum (Eppendorfer Baum)

São Pauli (St. Pauli)

Bus

S Casablankenese (S-Bahn Blankenese)

Trabrennbahn Balearenfeld (Trabrennbahn Bahrenfeld)

U Mümmelmannsbeach (Mümmelmannsberg)

Schenefelder La Paz (Schenefelder Platz)

Schule Kap Verder (Schule Kirchwerder)