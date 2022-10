Naturschutz in Holm: Hilfe fürs Entkusseln gesucht

Wissen Sie, was „Entkusseln“ ist? Am Samstag, 29. Oktober, zwischen 14 und 16.30 Uhr haben Sie die Chance, es einfach selber auszuprobieren. Die Gemeinde Holm, das Elbmarschenhaus und der Regionalpark Wedeler Au e.V. laden zum Naturschutz-Aktionstag in den Holmer Sandbergen ein.

Naturschutz für Lebensraum

Die Holmer Sandberge sind die größte zusammenhängende Binnendünenlandschaft Schleswig-Holsteins. Hier leben viele schutzwürdige Tiere, wie die Zauneindechse und Amphibien. Damit die Dünen und Senken ihnen einen sicheren Lebensraum bieten können, darf nicht zu viel Gehölz wachsen. Das junge Gehölz wird am Samstag entfernt. Und diese Naturschutz-Maßnahme trägt den Namen „Entkusseln“. Die Veranstaltenden freuen sich über Hilfe von Naturfans jeden Alters. Der Aktionstag findet in einer Senke zwischen den beiden großen Dünen statt. Treffpunkt ist der Feuerlöschteich in den Holmer Sandbergen. Kleine Gehölze kann man leicht mit der Hand aus dem Boden ziehen. Für größeres Gehölz sind Materialen wie Astscheren, Spaten und Arbeitshandschuhe praktisch. Diese werden zum Teil gestellt, können aber auch gerne mitgebracht werden. Die Veranstaltenden empfehlen Gummistiefel. Alle Helfenden bekommen Getränke und kleine Snacks zur Stärkung. Die Organisatoren bitten um Anmeldung über die Geschäftsstelle des Regionalparks.