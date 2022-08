des Weltnaturerbes Wattenmeer

Auch wenn die Maßnahmen unzureichend scheinen, sind sie doch enorm. Der Abraum der Ausbaggerungen muss natürlich irgendwo hin. Beim Abladeort darf nicht die Gefahr bestehen, dass Schlick und Sand unversehens den Weg zurück in Bett der Elbe finden. Außerdem muss eine Schädigung der Umwelt8 bedacht werden. Die Hafenverwaltung Hamburgs, die HPA, will den Schlick vorerst bei der Insel Scharhörn abladen – direkt am Rande Dies würde Natur und Tourismus nicht gefährden , so die HPA. Längerfristig hält man das aber für unzureichend. Daher hat die Stadt Hamburg den Antrag gestellt, den Schlick auf hoher See, rund 20 Kilometer westlich von Helgoland zu verklappen. Hier handelt es sich jährlich um etwa 1,5 Tonnen Schlick. Zuvor berichtete der NDR. Die Entscheidung liegt jetzt beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Wie die Welt im Februar berichtete, könnten der Ausbau der Offshore-Windkraftanlagen die Zustimmung verhindern.