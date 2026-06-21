Sustainability Week: Hamburg feiert die Nachhaltigkeit

Wie kann nachhaltiges Leben in Hamburg gelingen? Antworten darauf will die Hamburg Sustainability Week geben. Vom 26. Juni bis 3. Juli finden in der gesamten Stadt mehr als 200 Veranstaltungen statt. Ziel ist es, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit konkreten Projekten und Aktionen erlebbar zu machen.

Beteiligt sind Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik und Zivilgesellschaft. Auf dem Programm stehen Workshops, Vorträge, Konzerte, Fahrradtouren, Filmvorführungen und zahlreiche Mitmachangebote für Familien. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei.

Zu den Höhepunkten zählt der Zukunftsgarten auf dem Rathausmarkt. Dort entsteht vom 29. Juni bis 1. Juli ein offener Begegnungsort mit Diskussionen, kulturellen Angeboten und Aktionen rund um nachhaltige Entwicklung. Parallel werden ausgewählte Programmpunkte der Hamburg Sustainability Conference übertragen.

Auch im Hamburger Westen beteiligt sich der Forst Klövensteen am Programm. Am 2. Juli können Familien und Naturinteressierte bei einer Schnitzeljagd spielerisch mehr über Wasser, Wald und Artenvielfalt erfahren. Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Teamarbeit und gemeinsames Naturerleben. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Teilnehmenden ist allerdings auf 25 Personen begrenzt. Eine persönliche Anmeldung per E-Mail an info@naturflaechen-ev.de ist dementsprechend erforderlich.

Die Hamburg Sustainability Week findet nach ihrer erfolgreichen Premiere zum zweiten Mal statt und soll Nachhaltigkeit aus Konferenzsälen und politischen Debatten in den Alltag der Hamburger bringen. Schirmherren sind Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sowie die Stiftungsgründerin Dr. Auma Obama.