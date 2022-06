Wesselhöftpark in Nienstedten: Umgestaltung startet

Das Bezirksamt Altona hat mit der Umgestaltung im Wesselhöftpark begonnen. So soll das landschaftliche Kleinod in Nienstedten denkmalgerecht entwickelt werden. Zugleich will man so die Artenvielfalt erhalten und fördern.

Der Wesselhöftpark in 2013. Was wird sich hier ändern? // Foto: TMbux, Wesselhoeftpark - panoramio (9), CC BY-SA 3.0