Elbchaussee Sanierung – Der Weg ist das Ziel

Die Bauarbeiten auf der Elbchaussee gehen voran. Aktuell gibt es eine Einbahnstraßenregelung, die nach Tageszeit wechselt. Diese beginnt jetzt 200 Meter vor der Kreuzung Elbchaussee/Manteuffelstraße. Außerdem ist der westliche Abschnitt der Manteuffelstraße bereits ab Höhe Stauffenbergstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Dauerhaft nicht erreichbar

Wegen der weiteren Baumaßnahmen ist die Elbchaussee über die Stauffenbergstraße und Hasselmannstraße dauerhaft nicht erreichbar. Die Zufahrten der Straßenzüge Eichendorffstraße wie auch der Winckelmannstraße sind vorübergehend für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dies gilt montags bis freitags jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Die Anlieger erreichen ihre Grundstücke allerdings weiterhin über die Eichendorffstraße sowie die Kreuzung Manteuffelstraße.

Sperrung im westlichen Abschnitt

Der westliche Abschnitt der Manteuffelstraße ist seit Donnerstag, 7. April ab der Stauffenbergstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohnende können die Manteuffelstraße in Richtung Blankenese bis zur Schranke weiterhin befahren. Auch der Zugang für den Bus- und Radverkehr ist frei. Lieferverkehre müssen von Westen in die Manteuffelstraße einfahren. Die Rettungswege werden während der gesamten Bauzeit freigehalten.

Auf Umwegen nach Blankenese

Verkehre mit dem Ziel Blankenese sollten die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die Winckelmannstraße, die Dörpfeldstraße, die Tietzestraße und die Bockhorst nutzen. Grundsätzlich ist zu empfehlen, das Quartier in Richtung Norden über die Nienstedtener Straße zu verlassen. Eine Abfahrt in Richtung Blankenese ist alternativ über die Elbchaussee in den Zeiträumen montags bis freitags von 17.00 bis 2.00 Uhr und freitags bis sonntags von 12.00 Uhr bis 2.00 Uhr möglich.

Übergabe eines Baufeldabschnitts an die Hamburger Energiewerke

Bereits am 16. März wurde ein Teil des Baufeldes an die Hamburger Energiewerke (HEnW) übergeben, die hier eine neue Fernwärmeleitung verlegen. Es handelt sich hierbei um den gut 100 Meter langen Abschnitt zwischen der Chinesischen Botschaft und der Parkstraße. Grund für die Arbeiten ist der Bau der sogenannten Südleitung. Sie verbindet künftig den Energiepark Hafen an der Dradenau mit dem zentralen Fernwärmenetz. Nötig wird dies durch die Ablösung des Kohlekraftwerks in Wedel bis 2025.

Umleitung des Busverkehrs

Die Buslinie X21 fährt ganztägig von S Klein Flottbek über die Baron-Voght-Straße bis Teufelsbrück (Fähre) und wieder zurück über Holztwiete nach S Klein Flottbek. Es kommt zu keinem Richtungswechsel auf der Linie. Die Bushaltestelle Teufelsbrück (Fähre) wurde bereits Ende Januar

um etwa 150 Meter verlegt.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt von der Parkstraße bis zur Manteuffelstraße sollen voraussichtlich Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Sanierung der Elbchaussee

Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen sowie umfangreiches Informationsmaterial ist im Internet auf https://lsbg.hamburg.de/elbchaussee abrufbar. Aktuelle Informationen zu den Baumaßnahmen gibt es darüber hinaus über die Baustellen-Hotline: 040 42828 2020 sowie unter www.hamburg.de/baustellen. Über die Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr informiert der hvv in seiner hvv App und auf www.hvv.de/elbchaussee. Telefonische Auskünfte erteilt der hvv unter der 040 19449.