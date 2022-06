Vorrübergehend nur zu Fuß erreichbar

In Rissen wird seit Mitte April der Kreuzungsbereich Alte Sülldorfer Landstraße/Rissener Landstraße/Wedeler Landstraße sowie Klövensteenweg umgebaut. Am 9. Juni geht es in die zweite Bauphase. Diese wird voraussichtlich bis Anfang September andauern. Sie umfasst den Kreuzungsbereiche Rissener Landstraße, des Klövensteenweg und den abschließenden Bereich der Alten Sülldorfer Landstraße.

Sperrungen, auch für Anwohnende

In dieser Bauphase wird der Bereich für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anwohnende können ihre Grundstücke weiterhin zu Fuß erreichen. Der Grete-Nevermann-Weg wird aus Richtung Norden über den Klövensteenweg erreichbar sein. Die Verbindung der Rissener Landstraße und Wedeler Landstraße wird für Fahrzeuge aufrechterhalten. Die Alte Sülldorfer Landstraße wird von Osten über den Sülldorfer Brooksweg bis an den Baubereich wieder befahrbar sein. Es finden aber noch Arbeiten in den Nebenflächen statt.

In der zweiten Bauphase außerhalb parken

Die Zufahrt zu den Grundstücken der Alten Sülldorfer Landstraße 418a-c, 420 und 420a-h (Sackgasse) sowie 422 ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Fahrzeuge sind ab dem 09.06.2022, 6.00 Uhr außerhalb des Baufeldes zu parken. Der Fußverkehr wird sicher durch die Baustelle geführt. Der Radverkehr wird örtlich umgeleitet.

Das Bezirksamt Altona bitte Betroffene der Bauarbeiten um Verständnis. Die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen für Anlieger und Wegenutzer ließen sich nicht vermeiden, so das Bezirksamt.