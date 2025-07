Bühne frei für das 24. Hafenfest Wedel

Vom 4. bis 6. Juli verwandelt sich der Schulauer Hafen wieder in eine farbenfrohe Festmeile. Das 24. Hafenfest Wedel bietet ein buntes Programm für die ganze Familie. Dazu zählen Musik auf zwei Bühnen, Aktionen zu Wasser und an Land sowie Mitmachangebote.

Stargast in diesem Jahr ist Michy Reincke & Band, präsentiert vom NDR Schleswig-Holstein, live am Samstagabend. Veranstaltet wird das Fest von Wedel Marketing in Kooperation mit der Sievers Consulting GmbH sowie dem Medienpartner NDR Schleswig-Holstein.

Ein Wochenende voller Highlights

Freitag: Der Auftakt mit Partylaune

Das Fest beginnt am Freitag, 4. Juli, um 18 Uhr auf der famila-Kulturbühne. Den musikalischen Startschuss gibt die Band Phase Cäsar, gefolgt von Luna Rossa, Sam TN and The Mass und der Lehrerband der Musikschule Wedel mit dem Programm „Wedel Sounds“.

Parallel dazu startet um 20 Uhr auf der Hauptbühne der Stadtsparkasse Wedel die große Hafenfest-Party mit Liebe Leudde, moderiert von Christopher Scheffelmeier (NDR). Die feierliche Eröffnung übernehmen um 21 Uhr Stadtpräsident Julian Fresch und Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto.

Samstag: Musik, Vereine – und Michy Reincke

Am Samstag, 5. Juli, startet das Tagesprogramm ab 12 Uhr. Auf der famila-Kulturbühne sorgen unter anderem Schülerbands, die Gruppen Flacker, Green Chili, Jam und zahlreiche Tanzgruppen für ein abwechslungsreiches Bühnenbild. Besonderes Highlight: das beliebte 5. Lions-Entenrennen, das um 14 Uhr zu Wasser geht.

Auf der Hauptbühne präsentieren sich ab 13 Uhr unter dem Motto „Wedel live! Eine Stadt stellt sich vor“ zahlreiche lokale Vereine und Initiativen. Das Programm moderiert Horst Hoof (NDR).

Ab 19 Uhr werden die Gewinner des Hafenfest-Gewinnspiels bekannt gegeben. Im Anschluss folgt die große Hafenfestparty mit DJ Michael Wittig, gefolgt von Sarajane & Band um 21 Uhr. Der krönende Abschluss des Abends steht ab 22 Uhr an: Michy Reincke & Band bringen mit Charme, Groove und Ohrwurmgarantie den Hafen zum Tanzen.

Sonntag: Gottesdienst, Jazz, Trachten und Abschlusskonzert

Der Sonntag, 6. Juli, beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne. Im Anschluss erleben die Besucher den Soulful Gospel Choir, die Trachten- und Volkstanzgruppe Wedel, das Elbsound Jazz Orchestra und darüber hinaus viele Tanz- und Fitnessgruppen. Durch das Programm führt Henrik Hanses (NDR).

Auf der famila-Kulturbühne zeigen Tanzgruppen ihr Können. Ab 15.15 Uhr übernimmt dann die Band Küstengold. Die Gesangsklassen der Musikschule Wedel führen musikalisch weiter, ehe um 17.15 Uhr die Band Black Six Revolt mit dem Abschlusskonzert den Schlusspunkt des Festes setzt.

Rahmenprogramm: Entdecken, Mitmachen, Erleben

An allen drei Tagen locken Attraktionen wie die Wasserwelt mit Fahrten auf der Elbe, Mitmachangebote von über 25 Wedeler Vereinen und Verbänden auf der Festwiese, eine Signierstunde mit dem Künstler Ole West (Samstag, 15–16 Uhr beim Hafenfest-Café), eine Stadtführung „150 Jahre Stadtrecht“ (Sonntag, 15 Uhr, Anmeldung unter: presse@stadt.wedel.de) und vieles mehr.

Zeit und Ort

4. bis 6. Juli, Schulauer Hafen, Wedel, Eintritt: frei

Weitere Informationen und das komplette Programm unter:

www.lokalheldenwedel.de/hafenfest