Gottes Bilder – Vortrag in der Gemeindeakademie

In seinem 2024 erschienenen Buch „Gottes Bilder“ erzählt der Theologe und Autor Dr. Johann H. Claussen die Geschichte der christlichen Kunst an herausragenden und teils überraschenden Beispielen. Er spannt dabei einen Bogen vom 3. Jahrhundert bis in die Moderne.

Gottes Bilder – vom guten Hirten bis in die Moderne

Jesus als guter Hirte, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt – mit diesem anrührenden schlichten Motiv beginnt die Geschichte der christlichen Kunst. Bis zum Barock werden die großen bildlichen Traditionen weitergeführt. In der Moderne werden sie schließlich durch ganz neue Motive ersetzt. Johann Hinrich Claussens Buch liefert einen Schlüssel, um auch die alten religiösen Bildsprachen wieder zu verstehen. Der Eintritt beträgt: 5 Euro

Zeit und Ort

Mi., 9. April, 19.30 Uhr, ev. Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64a

Zur Person

Dr. Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Er war von 2004 bis 2016 Propst für die Propstei Alster-West im Kirchenkreis Hamburg-Ost.

Die ev. Gemeindehaus Blankenese veranstaltet regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, wie Vorträge und Lesungen. Wenn Sie mehr über das Programm erfahren möchten, klicken Sie diesen Link: www.blankeneser-kirche.de/erleben/gemeindeakademie