Freiwillige Feuerwehr schlägt Alarm

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenese steht vor einer Herausforderung: „In den letzten Monaten konnten wir unseren Einsatzdienst kaum noch wie gewohnt stemmen – weil uns Mitglieder fehlen“, erklärt die Wehrführung. Um die Einsatzbereitschaft im Stadtteil auch künftig zu sichern, sucht die Feuerwehr dringend neue ehrenamtliche Kräfte.

Ob bei Bränden, technischen Hilfeleistungen, Unfällen oder im Katastrophenschutz – die Freiwilligen Feuerwehren Hamburgs sind ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Sicherheitsnetzes. Wenn der Alarm ertönt, stehen auch in Blankenese engagierte Frauen und Männer bereit, um im Notfall Leben zu retten. Doch die wachsende Belastung und der Rückgang aktiver Mitglieder machen sich zunehmend bemerkbar.

Gesucht werden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die in Blankenese wohnen oder arbeiten, körperlich fit sind und Freude an Teamarbeit, Verantwortung und regelmäßiger Weiterbildung haben. Die Freiwillige Feuerwehr bietet eine fundierte Ausbildung, moderne Ausstattung und eine starke Gemeinschaft.

📍 Ort: Feuerwehrhaus Blankenese

📅 Ausbildungsdienst: Dienstags, 20 Uhr (gerade Kalenderwochen)

👉 Weitere Infos: www.ff-blankenese.de