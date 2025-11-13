Trends

13. November 2025
Blankenese

Freiwillige Feuerwehr schlägt Alarm

Es brennt bei der Freiwilligen Feuerwehr Blankenese – allerdings nur personell. Wegen Personalmangels ruft die Wehr jetzt engagierte Blankeneserinnen und Blankeneser zur Unterstützung auf.

Freiwillige Feuerwehr Blankenese

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenese sucht ehrenamtliche Unterstützung. // Foto: Freiwillige Feuerwehr Blankenese, Szczodrowski

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenese steht vor einer Herausforderung: „In den letzten Monaten konnten wir unseren Einsatzdienst kaum noch wie gewohnt stemmen – weil uns Mitglieder fehlen“, erklärt die Wehrführung. Um die Einsatzbereitschaft im Stadtteil auch künftig zu sichern, sucht die Feuerwehr dringend neue ehrenamtliche Kräfte.

Ob bei Bränden, technischen Hilfeleistungen, Unfällen oder im Katastrophenschutz – die Freiwilligen Feuerwehren Hamburgs sind ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Sicherheitsnetzes. Wenn der Alarm ertönt, stehen auch in Blankenese engagierte Frauen und Männer bereit, um im Notfall Leben zu retten. Doch die wachsende Belastung und der Rückgang aktiver Mitglieder machen sich zunehmend bemerkbar.

Gesucht werden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die in Blankenese wohnen oder arbeiten, körperlich fit sind und Freude an Teamarbeit, Verantwortung und regelmäßiger Weiterbildung haben. Die Freiwillige Feuerwehr bietet eine fundierte Ausbildung, moderne Ausstattung und eine starke Gemeinschaft.

📍 Ort: Feuerwehrhaus Blankenese
📅 Ausbildungsdienst: Dienstags, 20 Uhr (gerade Kalenderwochen)
👉 Weitere Infos: www.ff-blankenese.de

Auch interessant