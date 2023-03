Kunstmeile Blankenese im April

Am 3. April wird der Künstler Rainer Fest im Rahmen der Kunstmeile Blankenese seinen Brunnen an der linken Außenseite von Blickfang Augenoptik installieren. Am 4. April findet dann die Vernissage in der Haspa statt; Karten wurden aber bereits im März knapp. Leserinnen und Leser, die leer ausgegangen sind, können sich trösten: Zusammen mit der Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V. laufen die Planungen für die Party „BIG Open Air – art & music“ bereits auf Hochtouren. Im fließenden Übergang an den Wochenmarkt wird am 6. Mai ab 16 Uhr mit Live-Musik auf der Marktbühne und einem Mitmach-Kunstprojekt gefeiert.

Näheres dann in der Klönschnack-Maiausgabe und online.