Nachwuchs-Feuerwehr bringt Blankenese in Bewegung

Über das Pfingstwochenende wird es in Blankenese und im Hamburger Westen lebendig: Die Jugendfeuerwehr Sülldorf-Iserbrook richtet erstmals den bundesweiten August-Ernst-Pokal aus. Rund 300 Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren reisen aus ganz Deutschland an, um sich bei dem traditionsreichen Wettbewerb zu messen – darunter auch Gruppen aus München und Dresden.

Als doppelte Titelverteidiger geht die gastgebende Jugendfeuerwehr mit besonderen Erwartungen an den Start. Insgesamt treten 18 Gruppen gegeneinander an, die während des Wochenendes im Lise-Meitner-Gymnasium in Osdorf untergebracht sind. Neben dem sportlichen Wettbewerb am Sonntag steht auch das Miteinander im Fokus: Hafenrundfahrten und gemeinsame Freizeit in Hamburg sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Der Wettbewerb selbst führt am Pfingstsonntag mitten durch Blankenese – mit Beginn um 9.30 Uhr vom Blankeneser Marktplatz durch das Treppenviertel entlang der Elbe. In ihrer auffälligen Jugendfeuerwehr-Kleidung werden die Teams dabei das Ortsbild prägen. Gefragt sind neben feuerwehrtechnischem Können auch Teamgeist, Ausdauer und Geschick. Der August-Ernst-Pokal, 1977 ins Leben gerufen, verbindet auf besondere Weise Spiel, Sport und Feuerwehrwissen. Seit 1988 wird er aufgrund seiner großen Beliebtheit bundesweit ausgetragen. „Aus diesen Treffen entstehen meist die besten Freundschaften“, sagt Nina Langeloh von der Freiwilligen Feuerwehr Sülldorf-Iserbrook.

Zuschauer sind herzlich eingeladen, die jungen Feuerwehrleute entlang der Strecke anzufeuern und die besondere Atmosphäre dieses bundesweiten Treffens mitzuerleben.

Termin:

24. Mai 2026, 9.30 Uhr, Blankeneser Marktplatz