Straßenfest in Blankenese: Coverstars für den Klönschnack

„Also hier regnet es in Strömen – aber wir treffen uns erstmal wie geplant um zehn Uhr beim Straßenfest und dann gucken weiter.“ Gesagt, getan und so stand das kleine Klönschnack-Team bestehend aus Panja, Gitta und Sophie um zehn Uhr im Regen vor der Bäckerei Junge – mit tatkräftiger Aufbau-Unterstützung von Andreas und Claus Herrmann! Mitleidig stellte uns Veranstalter Oliver Dietzmann auch einen Pavillon zur Verfügung. Kurz darauf kam auch Michi noch und seine Kinder halfen tatkräftig beim Aufbau und standen für Probefotos bereit. Was soll da noch schiefgehen?

Hier kommen unsere neuen Coverstars!

Bei Regen trauten sich zwar die wenigsten direkt um elf Uhr zum Straßenfest, aber wir wurden bestens vom Bühnenprogramm unterhalten. Und siehe da: Das Wetter wurde zumindest etwas besser. Immer mehr trockene Abschnitte bescherten uns und den anderen Ständen auch immer mehr Gäste. Anfangs musste Gitta die Leute zwar zu einem Foto vor unserer schicken neuen Fotowand überreden, aber dann lief es irgendwann. Schließlich suchten wir unsere nächsten Coverstars – mit eigens ausgeschnittenen Pappmützen, -bärten und Cocktails. Die September-Klönschnacks – oder Klönschnäcker? – wir waren uns nicht einig – gingen weg wie warme Semmeln, einige Fotobände über Blankenese und die Elbvororte wurden verkauft und die Fotos wurden immer witziger. Nette Gespräche gab es auch zuhauf.

Wir erfragten, was die Leserinnen und Leser sich in unseren Heften wünschen würden. Einige kamen schon mit Themenwünschen und Anregungen zu uns. Zusätzlich konnten wir noch ein paar Meldungen abstauben und auch erklären, warum der Klönschnack ohne Werbeanzeigen nicht existieren kann und was der Klönschnack überhaupt ist. Am Ende waren wir uns alle einig: Wir hatten viel Spaß und wir sind nächstes Jahr wieder dabei!

Impressionen vom Straßenfest