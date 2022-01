Pfahlewer für Blankeneser kommen

An einem trüben Januartag lichtet sich der Nebel über der Elbe, als eben die „Tampa Triumph“ am Bull’n vorbeischippert. Das Besondere an dem Schiff: In einem der vielen Container an Bord stecken 700 kleine Pfahlewer. Diese werden bereits seit Anfang November dringend in Blankenese erwartet. Nun heißt es aber trotzdem noch etwas Geduld haben. Denn die Ware muss erst ausgeladen und durch den Zoll kontrolliert werden.

Sobald der Spediteur die Kartons mit den Pfahlewern unter den vielen anderen Lieferungen gefunden hat, richtet er den Transport ein. Dann beginnt die weitere Anlieferung – nach den bisherigen Erfahrungen kann das zurzeit leider einige Wochen dauern.

Anschließend wird die Blankenese Interessen-Gemeinschaft die Ware prüfen und einlagern, etwas Unterstützung anheuern und die Ärmel hochkrempeln.

Der Vorsitzende des Vereins, Oliver Diezmann, sagt: „Wir gehen davon aus, dass wir voraussichtlich am 18. Februar den Verkauf starten. Zu welchen Zeiten und wo im Blankeneser Zentrum wir die Pfahlewer verkaufen, geben wir noch bekannt.“ Die Schiffsfracht-Pfahlewer kosten 74 Euro. Vorbestellungen werden nicht entgegengenommen, die Interessen-Gemeinschaft geht davon aus, dass die 700 Exemplare ausreichen. Für den Versand der Pfahlewer gibt es leider nicht genug Personal, der Verein bittet deshalb darum, dies privat zu organisieren. Der Gewinn aus dem Verkauf der kleinen Pfahlewer fließt in die Finanzierung der Blankeneser Weihnachtsbeleuchtung.