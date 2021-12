Der Süllberg ist in neuen Händen

Der Süllberg prägt mit seiner markanten Lage an der Spitze der gleichnamigen Anhöhe das Treppenviertel. Von weither kann man den Turm des Gebäudes sehen, das seit Langem ein Hotel und verschiedene Gastronomien beherbergte. Darunter fand sich auch das zwei Sterne Restaurant Seven Seas. Nun hat der bisherige Eigentümer, die Peter Möhrle Unternehmensgruppe, den historischen Gebäudekomplex veräußert. Grund hierfür sei eine weitere Fokussierung in der Immobilienstrategie. Zuletzt gab es Unstimmigkeiten zwischen dem Eigentümer und dem Betreiber des Süllbergs, Sternekoch Karlheinz Hauser. Der hatte bereits vor Jahren zur Modernisierung, etwa für die Möglichkeiten bei der Anlieferung, gemahnt. Dies blieb jedoch folgenlos. Karlheinz Hauser kündigte vor geraumer Zeit an, den Süllberg zu verlassen. Ob die Möhrle Gruppe das Objekt behalten würde, blieb bis jetzt unklar. Der Weggang Hauses wird nun zum Jahreswechsel mit einem Eigentümerwechsel zusammenfallen. Karlheinz Hauser führte den Sülldorf rund 20 Jahre exklusiv.

Der Süllberg und seine Zukunft – Bleibt alles anders?

Neuer Eigentümer des Süllbergs wird die Agrar Terminal Peter Rothe GmbH (ATPR). Seit mehr als 30 Jahren ist die ATPR im Immobiliengeschäft – Kauf, Entwicklung, Verkauf und Vermietung – bundesweit tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hamburger Hafen als Lagerhalter im Getreidehandel aktiv. Über den Kaufpreis halten Käufer und Verkäufer Stillschweigen. Der Standort soll weiterhin als Hotel- und Restaurantbetrieb bewirtschaftet werden. Ein neuer Betreiber hat sich jedoch noch nicht gefunden. Das Unternehmen ATPR sucht daher noch Gastronominnen und Gastronomen. Der Umfang der Aufgaben könnte die kurze Bewerbungsliste erklären: Das Objekt mit Elbblick verfügt über ein Restaurant mit 120 Sitzplätzen, ein Restaurant/Café mit 100 Sitzplätzen mit Bar, Tagungsräumen und Terrasse, sowie einen Ballsaal, eine Almhütte mit Biergarten und ein Hotel mit 11 Zimmern.

Das Parkhaus mit 200 Parkplätzen soll der Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung stehen.